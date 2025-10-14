Колишнього народного депутата і зрадника Олега Царьова, який став на бік Росії, позбавлено українського громадянства.

Царьова позбавили громадянства України

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела.

Стверджується, що укази не публікують, оскільки вони містять персональні дані, проте вони вже підписані главою держави.

Крім Олега Царьова, Зеленський підписав укази про припинення громадянства України меру Одеси Геннадію Труханову та артисту балету Сергію Полуніну.

Раніше за підсумками наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах Зеленський заявив про підтвердження наявності громадянства Росії у деяких осіб.

За словами президента України, це принципові питання, а також він уже підписав відповідні укази.

Олег Царьов: хто це і факти з біографії

Олег Царьов – це колишній народний депутат України, який став на бік Російської Федерації після 2014 року.

За інформацією з відкритих джерел, наразі Царьов переховується у Росії від слідства, запровадженого Генеральною прокуратурою України, за звинуваченням у державній зраді через колабораціонізм.

У листопаді 2024 року Олега Царьова заочно засуджено та конфісковано його майно на 460 млн грн, повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією СБУ, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Суд призначив Царьову вісім років тюремного ув’язнення, а також конфіскував усе належне йому майно:

два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму – санаторій Кірова та музей Садиба княгині Барятинської, загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

У СБУ повідомили, що колаборант Царьов регулярно фінансує бюджет Росії у вигляді сплати “податків” за свій рекреаційний бізнес у Криму.

Водночас колишній нардеп фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

Суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями ККУ. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду.

Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями: 12 років тюремного ув’язнення.

У жовтні 2023 року стало відомо про замах на Олега Царьова у Криму. Тоді повідомлялося, що в колаборанта двічі стріляли на території санаторію у тимчасово окупованій Ялті.

