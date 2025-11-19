Під час нічної ворожої атаки у Тернополі, за попередньою інформацією, у житловий будинок вдарила російська стратегічна крилата ракета повітряного базування Х-101.

Інформацію про це підтвердив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Київ24.

Обстріл Тернополя: удар по будинку ракетою Х-101

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що причиною руйнування житлової будівлі у Тернополі стало, за попередніми даними, влучання ракети Х-101.

– Попередньо, ракета Х-101 влучила у будинок. Остаточну інформацію визначать на місці, – пояснив Ігнат.

За його словами, це вже не перший випадок, коли російські війська завдають ударів по густонаселених районах у різних містах України, зокрема крилатими та балістичними ракетами.

На думку Ігната, подібні атаки – це тероризм, який потрібно зафіксовувати та подавати до міжнародних правових інституцій.

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ, західні регіони України зазнали масштабної атаки із застосуванням різноманітних засобів нападу.

Він уточнив, що ворог використав Х-101, Калібри та одну балістичну ракету, запущену з півночі. Ігнат звернув увагу, що хоча літаки МіГ-31К підіймалися в небо і виходили на пускові позиції, але запусків Кинджалів під час нічної атаки не було зафіксовано. Також не відбувалося пусків ракет з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

У ніч проти 19 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю ракетами та дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, відомо про щонайменше 19 загиблих та 66 поранених, серед яких – 16 дітей.

Ракета Х-101: характеристики та технічні особливості

Х-101 – це російська стратегічна крилата ракета класу повітря – земля, що відрізняється використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Вона має просунуту комбіновану систему наведення, що дозволяє отримувати нові дані про ціль під час польоту.

Орієнтовна ціна ракети Х-101, яку називають однією з найдорожчих у Росії, становить близько $13 млн за одиницю.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про характеристики Х-101, особливості застосування цих ракет, дальність їхньої дії та використання під час війни Росії проти України.

