Вибухи у Тернополі: ворог вдарив по багатоповерхівці, є руйнування
Вибухи в Тернополі прогриміли над ранок близько 06:30, коли ворог скерував на місто ударні БпЛА та крилаті ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили України та місцеві ЗМІ.
Вибухи в Тернополі 19 листопада: що відомо
Переди тим, як пролунали вибухи в Тернополі Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Тернопільську область.
Згодом, місцеві жителі почули звук роботи ППО та вибух. Над містом здійнявся стоп диму.
Упродовж наступної години у Тернополі продовжувала працювати протиповітряна оборона.
Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух крилатих ракет на півдні Тернопільщини.
У соцмережах почали з’являтися відео палаючої багатоповерхівки, в яку нібито влучив ворожий дрон.
Пізніше мер міста Сергій Надал підтвердив, що окупанти вдарили по Тернополю ракетами і Шахедами.
Унаслідок вибухів у Тернополі пошкоджено будівлі й житлові будинки.
Повідомляється про постраждалих.
На місці працюють відповідні служби
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.