Вибухи в Тернополі прогриміли над ранок близько 06:30, коли ворог скерував на місто ударні БпЛА та крилаті ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили України та місцеві ЗМІ.

Вибухи в Тернополі 19 листопада: що відомо

Переди тим, як пролунали вибухи в Тернополі Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Тернопільську область.

Згодом, місцеві жителі почули звук роботи ППО та вибух. Над містом здійнявся стоп диму.



Упродовж наступної години у Тернополі продовжувала працювати протиповітряна оборона.

Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух крилатих ракет на півдні Тернопільщини.

У соцмережах почали з’являтися відео палаючої багатоповерхівки, в яку нібито влучив ворожий дрон.

Пізніше мер міста Сергій Надал підтвердив, що окупанти вдарили по Тернополю ракетами і Шахедами.

Унаслідок вибухів у Тернополі пошкоджено будівлі й житлові будинки.

Повідомляється про постраждалих.

На місці працюють відповідні служби

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 365-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

