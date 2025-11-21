Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову щодо “мирного плану” – ЗМІ
- Наступного тижня запланована телефонна розмова між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом.
- У центрі уваги - обговорення "мирного плану" для завершення війни. Він уже став джерелом напруження в Євросоюзі та викликав опір.
Незабаром відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Вони обговорять “мирний план” щодо врегулювання війни Росії проти України.
Про це стало відомо Sky News з власних джерел в Європейському Союзі.
Коли відбудеться розмова Зеленського і Трампа
За інформацією видання, Володимир Зеленський і Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня після того, як президент України заявив, що хоче обговорити “мирний план” з американським лідером.
Перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
У виданні припустили, що план може викликати опір з боку Європи. За даними джерел, пропозиція зазнала різкої критики під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
– Особливо різкі заперечення пролунали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини, – йдеться у повідомленні.
Судячи з усього, припускають у виданні, Європейський Союз розраховує, що державний секретар США Марко Рубіо поверне ситуацію на свою користь.
Джерела в ЄС також підтвердили, що, як повідомляється, незабаром відбудеться брифінг США для послів Європейського Союзу в Києві.