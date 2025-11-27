Багато хто звик вирушати на водойми влітку, коли поруч із річкою можна і відпочити, і закинути вудку. Є й поціновувачі ловлі раків, для яких це – окремий вид задоволення.

Але треба бути обережним, щоб уникнути штрафів, адже в Україні є періоди, коли діє заборона на вилов раків.

Коли починає діяти заборона на вилов раків, читайте в нашому матеріалі.

Заборона на вилов раків з 1 грудня: що відомо

З метою убезпечення природних популяцій раків у період, коли вони паруються, відкладають ікру та проходять першу линьку, на території України вводять тривалу заборону на їхній вилов. У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм розповіли, скільки триватиме заборона на вилов раків в Україні.

Із 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року обмеження діятимуть на великих дніпровських водосховищах – Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському.

Із 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року вилов раків під забороною на всіх інших водних об’єктах, що мають статус рибогосподарських.

Окремо варто врахувати ситуацію на Закарпатті, адже в місцевих водоймах переважає широкопалий рак. Це вид, занесений до Червоної книги України. Його вилов заборонено цілорічно, незалежно від регіону.

Чому вводять заборону на вилов раків

Представники рибоохоронних органів наголошують, що раки відіграють ключову роль у водоймах, адже вони очищують дно від залишків органіки та підтримують природний баланс. Їхнє зменшення через забруднення, браконьєрство та інші чинники негативно позначається на стані річок і озер. Тому рибалок закликають ставитися до цих водних мешканців відповідально та не порушувати встановлених правил.

В українських водоймах трапляються три види раків – довгопалий, широкопалий та товстопалий. Два останні занесені до Червоної книги, і їхній вилов заборонено протягом усього року.

Заборона на вилов раків в Україні: штрафи для порушників

Порушення цих правил матиме серйозні наслідки. За незаконне добування раків передбачено як адміністративні санкції, так і кримінальну відповідальність.

Окрім штрафів, порушник має компенсувати шкоду, завдану рибному господарству, а це 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.

