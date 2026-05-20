Уряд Великої Британії ухвалив рішення про застосування винятку із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти у третіх країнах.

Про це повідомляє Sky News.

Велика Британія послабила санкції проти РФ

Виняток із санкцій набуває чинності у середу, 20 травня.

Рішення пов’язане зі зростанням занепокоєння щодо постачань окремих видів пального на тлі блокади Ормузької протоки після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Ліцензія дозволяє імпорт пального на невизначений термін. При цьому британський уряд періодично переглядатиме її дію.

Торік у жовтні Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах із російської сирої нафти, намагаючись посилити фінансовий тиск на Москву.

Про новий виняток Великої Британії стало відомо після того, як Сполучені Штати у понеділок, 18 травня, оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій щодо російської нафти, яка застрягла у морі, щоб стримати зростання світових цін.

Йдеться про тимчасове пом’якшення санкцій стосовно російської нафти, що перебуває у танкерах.

США вперше ухвалили таке рішення 12 березня, намагаючись пом’якшити дефіцит поставок нафти та стабілізувати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

15 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не продовжуватиме санкційний виняток, який дозволяє купівлю російської нафти, що транспортується морем.

Утім, уже 18 квітня США дозволили проводити операції з продажу, транспортування та розвантаження російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року, до середини травня.

18 травня Міністерство фінансів США що раз продовжило виняток із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем, ще на 30 днів.

