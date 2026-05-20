Середні темпи зростання ВВП України планують збільшити до 6% на рік. Водночас продуктивність праці хочуть збільшити з 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП із довоєнних 16% підвищать до 24-30% щороку.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram, презентуючи стратегію Економіка майбутнього.

Юлія Свириденко наголосила, що стратегія, названа Економіка майбутнього, розрахована на 15 років. Її підготували спільно з міжнародними партнерами, зокрема зі Світовим банком.

За даними Світового банку, в Україні темпи економічного зростання у понад 6% на рік були у 2007 році за президентства Віктора Ющенка.

Після масштабних криз 2008-2009, 2014-2015 і 2022 років ВВП не відновлювався швидше, ніж на 4-5% на рік.

– В основу цієї стратегії закладено правила ЄС – насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору. Йдеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали, – перерахувала прем’єрка.

Вона додала, що однією з цілей стратегії є повернення 3,1 млн українців з-за кордону.

Зауважимо, що п’ять основних компонентів стратегії Економіки майбутнього – це приватна ініціатива, залучення інвестицій, розвиток сильних інституцій, наближення України до правил ЄС та збереження економічної свободи.

Наступним етапом має стати відбір флагманських інвестиційних проєктів стратегії, що будуть представлені конференції з відновлення України у Гданську (Польща) 25-26 червня.

Нагадаємо, у квітні валовий внутрішній продукт (ВВП) України, за оцінками Міністерства економічного розвитку та торгівлі, зріс на 0,9%.

