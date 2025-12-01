ЦПД спростував фейк про захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині
- Невеликі ДРГ намагаються проникнути в райони, які їм не підконтрольні, щоб зняти фейкові кадри з прапорами та видати це за "захоплення" Ставків і Новоселівки.
- Українські підрозділи регулярно знищують ці групи, а лінія оборони на ділянці контролюється Силами оборони.
Заяви російських пропагандистських ресурсів про нібито захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка на Донеччині не відповідають дійсності.
Про це Центр протидії дезінформації повідомив у Telegram.
Фейк росіян про захоплення Ставків і Новоселівки на Донеччині: що відомо
За даними 60 окремої механізованої бригади та підрозділів Третього армійського корпусу, російська армія застосовує знайому тактику інформаційних провокацій.
Невеликі групи російських військових намагаються проникнути в райони, які не перебувають під їхнім контролем, щоб швидко записати постановочні відео з прапорами та видати їх за успішний штурм чи зайняття населеного пункту.
Українські підрозділи регулярно виявляють і знищують такі групи ворога.
Лінія оборони на цій ділянці фронту залишається під контролем Сил оборони.
Як зауважили у ЦПД, російські вкиди про нібито просування чи захоплення українських сіл — це елемент психологічного тиску.
Мета окупантів — посіяти тривогу серед українців та знизити довіру до українських захисників.
У Центрі протидії дезінформації закликають українців орієнтуватися лише на офіційні та перевірені джерела інформації.