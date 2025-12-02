Від початку минулої доби відбулося 202 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали однієї ракети та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб.

Зафіксовано 2 364 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 621 артилерійський обстріл.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

