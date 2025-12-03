Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, связанные с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Русский язык исключен из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Соответствующий закон №14120 поддержали 264 народных депутата.

Целью принятого документа является согласование норм ряда украинских законов с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков, усовершенствование терминологии и актуализация перечня языков, в отношении которых применяется режим поддержки и специальной защиты.

Принятый закон приводит в соответствие название и отдельные положения закона Украины О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также нормы законов О национальных меньшинствах (сообществах) Украины и О СМИ в соответствии с обновленным переводом хартии.

Официальный перевод был осуществлен Министерством иностранных дел Украины в январе 2024 года.

Кроме того, уточнен список языков, подпадающих под режим поддержки и особой защиты, определенный Хартией.

Согласно обновленному переводу, правильное название документа – Европейская хартия региональных или миноритарных языков.

Отныне положения Хартии будут распространяться на следующие языки: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

В пояснительной записке отмечается, что русский язык в настоящее время остается самым распространенным языком национальных меньшинств в Украине в результате многовекового доминирования, “поэтому нет оснований считать, что он находится под угрозой”.

