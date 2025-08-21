У нас є державна мова – українська: відповідь Зеленського на вимоги РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може висувати будь-які вимоги у процесі переговорів, проте державною мовою в Україні була й є тільки українська.

Зеленський про вимоги РФ щодо мовного питання

– У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони роблять це лише для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес, – наголосив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що серед умов припинення вогню, які російська сторона висунула під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі (Аляска), фігурували:

виведення Збройних сил України з районів Донецької та Луганської областей, які Росія не контролює;

надання російській мові офіційного статусу в Україні;

дозвіл на необмежену діяльність Російської православної церкви на українській території.

Українська влада відкидає такі вимоги, називаючи їх неприйнятними та такими, що ускладнюють мирний процес.

