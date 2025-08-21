Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

У нас є державна мова – українська: відповідь Зеленського на вимоги РФ

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація може висувати будь-які вимоги у процесі переговорів, проте державною мовою в Україні була й є тільки українська.

Зеленський про вимоги РФ щодо мовного питання

– У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони роблять це лише для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес, – наголосив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що серед умов припинення вогню, які російська сторона висунула під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі (Аляска), фігурували:

  • виведення Збройних сил України з районів Донецької та Луганської областей, які Росія не контролює;
  • надання російській мові офіційного статусу в Україні;
  • дозвіл на необмежену діяльність Російської православної церкви на українській території.

Українська влада відкидає такі вимоги, називаючи їх неприйнятними та такими, що ускладнюють мирний процес.

Зараз дивляться
Читайте також
Мова – це зброя: українська омбудсман про неприйнятні умови РФ
Володимир Путін

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир Зеленськийдержавна моваРосійська мова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь