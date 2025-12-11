США хочуть якомога швидше закінчити війну Росії проти України, але не було якихось конкретних ультимативних рамок щодо дедлайнів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 11 грудня.

Зеленський про те, чи були дедлайни від США

– Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них, – наголосив Зеленський.

На його думку, американці дійсно хотіли та хочуть до Різдва мати повне розуміння, на якому етапі перебуває процес із погодженням мирної угоди.

Безумовно, хочеться раніше, наголосив президент, але для української сторони важливий саме результат.

Зеленський про послідовність кроків у роботі над мирною угодою

– Вже деякі кроки відбулися. Американська сторона поїхала до Росії з якимось баченням. Вони повернулися зі змінами. Тобто росіяни змінили деякі речі, американці нам їх показали, зараз ми їх доопрацювали та передали американцям, – зазначив Зеленський.

Президент вважає, що Україна та США підпишуть угоду щодо економіки та відбудови.

На його думку, це питання того, як США можуть допомогти Україні та подальшої співпраці двох країн, в яких поки що немає жодних російських перешкод.

– Далі: я вважаю, що ми з Америкою розробимо дієві гарантії безпеки та зможемо підписати. Я вважаю, що все одно це буде підписуватися одночасно – економіка, гарантії безпеки. Це можуть бути паралельні процеси, – припустив він.

Як зазначив Зеленський, американці хочуть рамкову угоду – такий дипломатичний фундамент, тому що вони вважають, що саме у ній наявні головні принципи щодо закінчення війни.

Економічна угода тільки розробляється, пояснив президент, і вона буде погоджена саме між Україною і США – без участі Росії.

У рамковій угоді також є економічний блок, який залежить від Європи, тому українська сторона наголосила, що це повинно бути дуже узагальнено. Він пояснив це тим, що в України з Європою є відносини та заплановані свої домовленості.

– Наприклад, коли ми беремо заморожені російські активи. Як би в рамковій угоді це не було, ми вважаємо, що росіяни зруйнували нашу країну. Це великі збитки та втрати. Це справедливо, коли російські заморожені активи працюють на відновлення того, що РФ зруйнувала – і це тоді наші гроші. На сьогодні це наші гроші, ми хочемо їх забрати, – сказав він.

Зеленський про те, як Україна використає активи РФ

Якщо війна буде продовжуватись, припустив президент, тоді Україна зможе використовувати ці гроші, щоб посилити нашу армію, зокрема, у питанні зброї, або зарплати, або всіх пунктів одночасно.

Проте якщо війна закінчиться, тоді можна використовувати ці гроші на відновлення України, пояснив Зеленський.

– Тобто це все окремі домовленості. З Америкою – побудувати фонд відновлення, можливо аналог плану Маршалла тощо. Там Європа також долучається. Але тут між нами і Росією немає ніяких перемовин. На сьогодні це між нами і Америкою. Але що між Америкою і Росією – мені невідомо, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що розуміє, що російська та американська сторони спілкуються про майбутнє економічне співробітництво або інші питання

– Ми ж всі сигнали чуємо. Тобто ми розуміємо, що щось відбувається, але я не знаю деталей їхньої дискусії, – резюмував Володимир Зеленський.

