Російська Федерація гальмує обмін військовополоненими, який хотіли провести перед Новим роком.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 11 грудня.

Зеленський про те, чому не відбуваються обміни

За словами глави держави, росіяни почали гальмувати ці процеси, тому що хочуть загальних домовленостей.

– На мій погляд, саме це відбувається. Якщо у нас буде формування всіх цих процесів, то ми повернемось знову до рішень про обмін, – вважає Зеленський.

Як зазначив президент, у секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова була зустріч про обміни.

Зокрема, сторони погодили, що буде достатньо великий обмін до Нового року, тому необхідно проговорювати списки.

Однак зараз саме з російської сторони є гальмування щодо обміну полоненими, резюмував Володимир Зеленський.

15 листопада секретар РНБО Рустем Умєров заявив про проведення консультацій щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українських людей з російського полону за посередництва партнерів у Туреччині та ОАЕ.

