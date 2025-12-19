Генеральна Асамблея ООН затвердила нову резолюцію щодо стану прав людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо порушень прав людини на ТОТ

Цей документ охоплює стан прав людини на всіх українських територіях, тимчасово захоплених Росією, та передбачає посилене спостереження за системними порушеннями, які здійснює окупаційна адміністрація щодо місцевого населення.

Резолюція рішуче засуджує агресивні дії РФ проти України, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів і наголошує на невизнанні будь-яких спроб змінити правовий статус українських територій.

Генасамблея закликає Росію негайно припинити воєнні дії та вивести свої війська з української землі.

Документ також висловлює стурбованість щодо:

мілітаризації окупованих територій;

примусової мобілізації місцевих жителів до Збройних сил РФ;

переслідування журналістів, правозахисників та представників громадянського суспільства;

руйнування культурної спадщини, зокрема в Криму.

Цьогорічна редакція резолюції включає нові положення, які безпосередньо засуджують тортури, нелюдське поводження та інші серйозні порушення прав людини, з якими стикаються українські військовополонені та незаконно утримувані цивільні особи.

Документ базується на висновках Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів РФ, що підтверджують факти насильницьких зникнень та катувань як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Росії.

Окремо резолюція засуджує систематичну відмову російської влади надавати інформацію про долю та місцеперебування викрадених чи полонених українців та містить вимогу до Москви негайно розкрити ці дані.

За ухвалення документа проголосували 79 країн, проти — 16, утрималися — 73.

Серед тих, хто виступив проти, були Росія, Білорусь, Північна Корея, Китай, Іран, Буркіна-Фасо, Еритрея, Судан, Малі, Зімбабве, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Конго, Екваторіальна Гвінея, Куба та Нікарагуа.

Генасамблея ООН звертається до Росії з вимогою забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів, зокрема МКЧХ, до місць утримання українських військовополонених і цивільних, гарантувати їм належну медичну допомогу, провести повний обмін полонених та звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, включно з кримськими татарами, цивільними, політичними в’язнями та журналістами.

Резолюція також нагадує про попередження Генсека ООН щодо можливого включення Росії до “списку ганьби” за злочини сексуального насильства, пов’язані з конфліктом.

Зазначається, що Росія вже третій рік поспіль перебуває в аналогічному списку як “злісна порушниця” через вбивства та каліцтва українських дітей, а також атаки на освітні та медичні заклади.

Сибіга про резолюцію Генасамблеї ООН

Посол України в ООН Сергій Сибіга висловив схвальну оцінку ухваленню оновленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих Росією територіях України, включно з Кримом та Севастополем.

Він наголосив, що Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію РФ, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ.

— Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності. Ми вдячні всім 79 державам-членам ООН за їхню принципову підтримку, — наголосив Сибіга.

