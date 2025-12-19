Генеральная Ассамблея ООН утвердила новую резолюцию о положении прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Об этом сообщает Укринформ.

Резолюция Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека на ВОТ

Этот документ охватывает состояние прав человека на всех украинских территориях, временно захваченных Россией, и предусматривает усиленное наблюдение за системными нарушениями, которые совершает оккупационная администрация в отношении местного населения.

Сейчас смотрят

Резолюция решительно осуждает агрессивные действия РФ против Украины, подтверждает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в пределах международно признанных границ и подчеркивает непризнание любых попыток изменить правовой статус украинских территорий.

Генеральная Ассамблея призывает Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои войска с украинской земли.

Документ также выражает обеспокоенность по поводу:

милитаризации оккупированных территорий;

принудительной мобилизации местных жителей в вооруженные силы РФ;

преследования журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества;

разрушения культурного наследия, в частности в Крыму.

Нынешняя редакция резолюции включает новые положения, которые прямо осуждают пытки, бесчеловечное обращение и другие серьезные нарушения прав человека, с которыми сталкиваются украинские военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские лица.

Документ основан на выводах Независимой международной комиссии по расследованию преступлений РФ, подтверждающих факты насильственных исчезновений и пыток как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России.

Отдельно резолюция осуждает систематический отказ российских властей предоставлять информацию о судьбе и местонахождении похищенных или пленных украинцев и содержит требование к Москве немедленно раскрыть эти данные.

За принятие документа проголосовали 79 стран, против — 16, воздержались — 73.

Среди тех, кто выступил против, были Россия, Беларусь, Северная Корея, Китай, Иран, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан, Мали, Зимбабве, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Конго, Экваториальная Гвинея, Куба и Никарагуа.

Генеральная Ассамблея ООН обращается к России с требованием обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов, в частности МККК, к местам содержания украинских военнопленных и гражданских лиц, гарантировать им надлежащую медицинскую помощь, провести полный обмен пленными и освободить всех незаконно удерживаемых лиц, включая крымских татар, гражданских лиц, политических заключенных и журналистов.

Резолюция также напоминает о предупреждении Генсека ООН о возможном включении России в “список позора” за преступления сексуального насилия, связанные с конфликтом.

Отмечается, что Россия уже третий год подряд находится в аналогичном списке как “злостный нарушитель” из-за убийств и увечий украинских детей, а также атак на образовательные и медицинские учреждения.

Сибига о резолюции Генассамблеи ООН

Посол Украины в ООН Сергей Сибига выразил одобрительную оценку принятию обновленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека на временно оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым и Севастополь.

Он подчеркнул, что Украина инициирует эту резолюцию ежегодно с 2016 года. Документ решительно осуждает агрессию РФ, подтверждает суверенитет и территориальную целостность нашего государства, а также требует немедленного прекращения войны и вывода российских войск.

— Резолюция усиливает международный мониторинг серьезных нарушений прав человека и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Мы благодарны всем 79 государствам-членам ООН за их принципиальную поддержку, — подчеркнул Сибига.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.