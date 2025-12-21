Сибіга порівняв Росію з ІДІЛ після викрадення людей на Сумщині
- Російські окупанти викрали понад 50 цивільних осіб із села Грабовське в Сумській області.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порівняв Росію з ІДІЛ та закликав повернути депортованих українців.
Україна вимагає від Росії повернути 50 депортованих жителів Сумської області та тисячі інших цивільних, зокрема дітей, які були примусово вивезені в РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Україна вимагає повернути депортованих цивільних
– Російські окупанти викрали п’ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок, з маленького українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області, – написав глава МЗС у мережі X.
Сибіга наголосив, що “такими середньовічними нападами Росія Путіна демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, Боко Харам чи Хамас.
– Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці п’ятдесят осіб та тисячі інших цивільних осіб, примусово депортованих до Росії, включаючи українських дітей, – зазначив міністр.
Він закликав інші держави та міжнародні організації підтримати Україну, яка вимагає “звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок”.
За словами Сибіги, “цей воєнний злочин вже переслідується в Україні і повинен отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні”.
Глава МЗС зауважив, що викрадення цивільних людей із Сумщини підкреслює постійну загрозу, на яку наражаються українці, що змушені жити поруч із Росією.
– Ось чому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки, – додав міністр.
Нагадаємо, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, на кордоні з Росією.
Після захоплення населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені до РФ.