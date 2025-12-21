Україна вимагає від Росії повернути 50 депортованих жителів Сумської області та тисячі інших цивільних, зокрема дітей, які були примусово вивезені в РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна вимагає повернути депортованих цивільних

– Російські окупанти викрали п’ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок, з маленького українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області, – написав глава МЗС у мережі X.

Сибіга наголосив, що “такими середньовічними нападами Росія Путіна демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, Боко Харам чи Хамас.

– Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці п’ятдесят осіб та тисячі інших цивільних осіб, примусово депортованих до Росії, включаючи українських дітей, – зазначив міністр.

Він закликав інші держави та міжнародні організації підтримати Україну, яка вимагає “звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок”.

За словами Сибіги, “цей воєнний злочин вже переслідується в Україні і повинен отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні”.

Глава МЗС зауважив, що викрадення цивільних людей із Сумщини підкреслює постійну загрозу, на яку наражаються українці, що змушені жити поруч із Росією.

– Ось чому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки, – додав міністр.

Нагадаємо, російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, на кордоні з Росією.

Після захоплення населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені до РФ.

