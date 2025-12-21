Сибига сравнил Россию с ИГИЛ после похищения людей на Сумщине
- Российские оккупанты похитили более 50 гражданских лиц из села Грабовское в Сумской области.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сравнил Россию с ИГИЛ и призвал вернуть депортированных украинцев.
Украина требует от России вернуть 50 депортированных жителей Сумской области и тысячи других гражданских лиц, включая детей, которые были насильно вывезены в РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украина требует вернуть депортированных гражданских
— Российские оккупанты похитили пять десятков гражданских лиц, в основном пожилых женщин, из маленькой украинской деревни Грабовское, расположенной прямо за государственной границей в Сумской области, – написал глава МИД в сети X.
Сибига подчеркнул, что “такими средневековыми нападениями Россия Путина демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, Боко Харам или Хамас”.
— Мы требуем вернуть наших гражданских заложников домой. Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей, – отметил министр.
Он призвал другие государства и международные организации поддержать Украину, которая требует “освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов”.
По словам Сибиги, “это военное преступление уже преследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне”.
Глава МИД отметил, что похищение гражданских лиц с Сумщины подчеркивает постоянную угрозу, которой подвергаются украинцы, вынужденные жить рядом с Россией.
— Вот почему Украине нужен настоящий, продолжительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности, – добавил министр.
Напомним, российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области, на границе с Россией.
После захвата населенного пункта более 50 гражданских украинцев были насильно вывезены в РФ.