Украина требует от России вернуть 50 депортированных жителей Сумской области и тысячи других гражданских лиц, включая детей, которые были насильно вывезены в РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина требует вернуть депортированных гражданских

— Российские оккупанты похитили пять десятков гражданских лиц, в основном пожилых женщин, из маленькой украинской деревни Грабовское, расположенной прямо за государственной границей в Сумской области, – написал глава МИД в сети X.

Сибига подчеркнул, что “такими средневековыми нападениями Россия Путина демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, Боко Харам или Хамас”.

— Мы требуем вернуть наших гражданских заложников домой. Эти пятьдесят человек и тысячи других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей, – отметил министр.

Он призвал другие государства и международные организации поддержать Украину, которая требует “освободить невинных гражданских лиц, похищенных из их домов”.

По словам Сибиги, “это военное преступление уже преследуется в Украине и должно получить соответствующую реакцию также на международном уровне”.

Глава МИД отметил, что похищение гражданских лиц с Сумщины подчеркивает постоянную угрозу, которой подвергаются украинцы, вынужденные жить рядом с Россией.

— Вот почему Украине нужен настоящий, продолжительный мир. Жизнь рядом с террористами требует силы и надежных гарантий безопасности, – добавил министр.

Напомним, российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области, на границе с Россией.

После захвата населенного пункта более 50 гражданских украинцев были насильно вывезены в РФ.

