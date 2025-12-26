Ще один дитячий садок у Київській області відтепер із надійним автономним опаленням, що працює як на газі, так і на дизелі.

Дитячий садок у Богуславі отримав мобільну котельню

Богуславський ЗДО (центр розвитку дитини) №4 Казка отримав сучасну економну мобільну котельню від Системи компаній Кока-Кола та Українського Червоного Хреста в межах спільного проєкту підтримки громад під час опалювального сезону.

З лютого 2022 року Кока-Кола закупила і передала 110 таких котелень по всій Україні. На реалізацію проєкту Кока-Кола спрямувала понад $9 млн.

– Нову котельню нам надали Кока-Кола та Український Червоний Хрест безкоштовно. Ми їм дуже дякуємо за це, – повідомила директорка дитячого садка Людмила Пушенко.

Мобільна котельня замінить стару, яку щороку доводиться ремонтувати, витрачаючи на це чималі бюджетні гроші.

– Вона забезпечить теплом майже 3 тис. кв. м приміщень, в яких перебувають 160 дітей – наші дошкільнята, 43 працівники та представники Міжрегіональної Академії управління персоналом, які орендують у нас частину будівлі. Усі будуть у теплі та в добрі, – зазначила директорка дитячого садка.

Вартість мобільної котельні — 2,8 млн грн. Її купили та доставили на запит обласної військової адміністрації, що звернулася за допомогою до соціально відповідального бізнесу.

Після під’єднання до системи опалення обладнання забезпечить теплом увесь заклад. А у разі відсутності світла – для роботи вистачить потужності невеликого генератора. Котельня працює на газу та за потреби легко переходить на дизель.

– Дитячі садочки на кшталт цього, школи та лікарні – ті об’єкти, де ми можемо допомогти. Це системна робота, яка триває вже протягом 3 років. За цей час ми зробили чимало. Громади отримали вже 110 котелень. Вони спроможні обігріти понад 610 тис. кв. м, – розповів директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC Ukraine Андрій Бублик.

Начальник відділу з підтримки житла та прихистків Українського Червоного Хреста Микита Ільїн зазначив, що йдеться не просто про подарунок.

За його словами, першочергово йдеться про енергонезалежність закладу та можливість зекономити кошти місцевого бюджету.

– Завдяки міжнародним партнерам цей навчальний заклад став повністю автономним, – сказав він.

Які ще заклади забезпечили автономним теплом

За час реалізації проєкту мобільні котельні передали:

46 — навчальним закладам;

33 — медичним установам;

29 — житловим будинкам;

2 — об’єктам критичної інфраструктури.

– Система компаній Кока-Кола та Український Червоний Хрест допомагають Київщині вже три роки. Ця допомога системна. Загалом Київська область отримала 36 мобільних котелень. Завдяки благодійному проєкту 15 громад підвищили енергоефективність та можуть користуватися автономним теплозабезпеченням для об’єктів на своїх територіях, – сказав заступник голови Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник.

Загалом від лютого 2022 року Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола вже спрямувала понад $40 млн на відновлення української інфраструктури та підтримку людей, проте зупинятися на цьому не збирається.

