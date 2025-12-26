У Києві на Подолі через незадовільний стан Колеса огляду до суду надійшло повідомлення про заборону експлуатації цього атракціону.

Заборона експлуатації Колеса огляду на Подолі

Як повідомляє Київська міська прокуратура, до суду надійшло клопотання від відомства про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону.

Зазначається, що опорна металева конструкція Колеса огляду розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Зараз дивляться

– У рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані, – йдеться у повідомленні.

Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.

Відтак в рамках досудового розслідування, яке наразі триває, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.