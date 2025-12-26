До 35-річчя незалежності і в час, коли ми найбільше цього потребуємо, СТБ анонсує повернення культового проєкту Україна має талант.

На ICTV2 незабаром вийде Повернення – перше пригодницьке драмеді, створене разом із ветеранами та ветеранками російсько-української війни, а Новий канал допоможе жити життя з найкращими розважальними проєктами та новим сезоном Будиночку на щастя.

Понад 1000 годин прем’єрних серіалів та проєктів, а також 1 800 годин кращих суспільно-важливих програм і новин чекають на глядачів на каналах Starlight Media.

Три найпопулярніші телеканали країни в новому сізлі маніфестують силу українського таланту і нагадують: за будь-яких складнощів, навіть коли здається що сил триматись більше немає, ми вистоїмо разом.

Разом будемо любити, готувати, сміятись, допомагати війську, розрулювати, поспішати додому і демонструвати світу: ми маємо талант світити крізь пітьму.

– Сезон 2026 — це час, коли вся країна на великих і маленьких екранах знову буде разом: родини, друзі, спільноти. Наші історії об’єднують і лікують, дають сили й нагадують, що навіть у пітьмі ми світимо.

У Starlight Media ми віримо в силу українських талантів і підсвічуємо їх — від творців контенту до брендів, що стають поруч. Разом із рекламодавцями ми покажемо світу: український контент — це космос, – сказала маркетинг директорка Starlight Media Олена Мартинова.

Усі канали Starlight Media підготували для глядачів хітові прем’єри і нові сезони улюблених франшиз, тож радимо швидше переглядати ролик!

Сізл створено командою Starlight Creative.

