Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито нападі на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Такого нападу не було, тому РФ і не надасть їх.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС України про “атаку на резиденцію Путіна”

– Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито “нападі на резиденцію Путіна”. І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було, – стверджує очільник МЗС.

За його словами, українська сторона з розчаруванням та занепокоєнням звернула увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було насправді.

На думку міністра, це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли російська ракета завдала удару по будівлі українського уряду 7 вересня 2025 року.

Сибіга вважає, що росіяни мають довгий послужний список неправдивих заяв, оскільки це їхній фірмовий почерк. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року.

Крім цього, росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету, переконаний Сибіга.

Такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Кремля лише підіграють російській пропаганді, а також заохочують Москву до подальших звірств та брехні.

Андрій Сибіга закликав усі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення, бо це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед.

28 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації про “атаку на резиденцію Путіна“. Але глава Білого дому пообіцяв з’ясувати всі можливі обставини.

Водночас Сибіга наголосив, що російські маніпуляції про “атаку на резиденцію Путіна” є фальшивим приводом для подальших російських ударів по Україні та підрив зусиль щодо мирного процесу.