Україна в межах переговорного процесу наполягає на тому, щоб моніторингова місія під керівництвом міжнародних партнерів почала роботу одночасно з оголошенням припинення вогню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у вівторок, 30 грудня.

Зеленський про роботу моніторингової місії в Україні

– Номер один для нас – щоб одночасно з припиненням вогню була вже моніторингова місія…. Вона буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо, – додав президент.

За його словами, така місія могла б, зокрема, ідентифікувати російські операції, що здійснюються “під чужим прапором”.

– Вони технічно можуть це зробити. У них є супутник. У них є інфраструктура. У них є вся дронова інфраструктура для цього, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що порядок реагування на подібні інциденти вже передбачений у безпекових гарантіях.

– Що стосується, як на це реагувати, а це вже друга частина безпекових гарантій, де прописано пункт за пунктом як наші партнери у разі порушення припинення вогню будуть реагувати, – сказав Зеленський.

Раніше президент повідомив, що Україна найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих та переговори на рівні світових лідерів.

Зокрема, зустріч радників з національної безпеки країн Коаліції охочих планується на 3 січня.

Переговори на рівні лідерів держав відбудуться 6 січня у Франції.