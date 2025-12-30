Україна вимагає запуску моніторингової місії разом з припиненням вогню – Зеленський
- Україна вимагає, щоб моніторингова місія під керівництвом міжнародних партнерів почала роботу одночасно з оголошенням припинення вогню.
- Володимир Зеленський зазначив, що порядок реагування на порушення вже передбачений у безпекових гарантіях.
Україна в межах переговорного процесу наполягає на тому, щоб моніторингова місія під керівництвом міжнародних партнерів почала роботу одночасно з оголошенням припинення вогню.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у вівторок, 30 грудня.
Зеленський про роботу моніторингової місії в Україні
– Номер один для нас – щоб одночасно з припиненням вогню була вже моніторингова місія…. Вона буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо, – додав президент.
За його словами, така місія могла б, зокрема, ідентифікувати російські операції, що здійснюються “під чужим прапором”.
– Вони технічно можуть це зробити. У них є супутник. У них є інфраструктура. У них є вся дронова інфраструктура для цього, – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що порядок реагування на подібні інциденти вже передбачений у безпекових гарантіях.
– Що стосується, як на це реагувати, а це вже друга частина безпекових гарантій, де прописано пункт за пунктом як наші партнери у разі порушення припинення вогню будуть реагувати, – сказав Зеленський.
Раніше президент повідомив, що Україна найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих та переговори на рівні світових лідерів.
Зокрема, зустріч радників з національної безпеки країн Коаліції охочих планується на 3 січня.
Переговори на рівні лідерів держав відбудуться 6 січня у Франції.