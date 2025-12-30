Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже найближчим часом проведе низку важливих зустрічей із партнерами з Коаліції охочих, а також переговори на рівні світових лідерів.

Про це глава держави написав у Telegram після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова.

Зустрічі у межах Коаліції охочих: що відомо

– Щойно секретар РНБО Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні, – сказав Зеленський на зустрічі із журналістами у вівторок, 30 січня.

За словами президента, після цієї зустрічі переговорний процес буде продовжено вже на рівні лідерів держав. Він уточнив, що така зустріч запланована на 6 січня у Франції.

– Президент Макрон разом з європейськими лідерами на рівні лідерів організують 6 січня у Франції. І все, що пропрацюють наші радники (3 січня в Україні. – Ред.), ми будемо фіксувати з лідерами, – уточнив Зеленський у коментарі ЗМІ.

Він додав, що також відбудеться зустріч радників 7 січня після цього пропрацювання, де будуть обговорюватися наступні кроки щодо зустрічей лідерів Європи та США.

Володимир Зеленський подякував команді Дональда Трампа за готовність долучатися до всіх ефективних форматів співпраці.

За його словами, українські команди вже провели комунікацію з партнерами та обговорили подальші кроки, а також ключові акценти майбутніх переговорів.

– Жодного дня не втрачаємо, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Флориді.

Під час переговорів сторони обговорили спірні положення американського “мирного плану” щодо України.