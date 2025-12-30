Президент Володимир Зеленський повідомив, що обрав кандидата на посаду очільника свого офісу.

Джерела ZN.UA в ОПУ зазначають, що зараз цією кандидатурою є уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

Водночас нардеп Ярослав Железняк сумнівається у призначенні Власюка на посаду глави ОП.

– Я не знаю, чому всі так впевнено пишуть про Влада Власюка. Його справді розглядали в ряді розмов, але мої джерела не підтверджують, що далі розмов щось пішло. Тож зараз перевіримо джерела, але я сумніваюсь, що він з багатьох причин, – написав він у Telegram та додав до допису посиання на відповідну піблікацію ZN.UA.

Призначення Владислава Власюка – що відомо

16 серпня 2024 року Володимир Зеленський призначив радника-уповноваженого президента України з питань санкційної політики.

Згідно з оприлюдненим указом президента №506/2024, ним став Владислав Власюк.

Указ президента про призначення Владислава Власюка радником-уповноваженим з питань санкційної політики підписано сьогодні, 16 серпня.

Владислав Власюк – біографія і факти з життя

У 2012 році Владислав Власюк закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ставши магістром права.

У 2013-2014 роках він навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії. Спеціалізація – Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж.

У 2017 році Владислав Власюк разом зі своїм братом-близнюком Віталієм заснував адвокатське об’єднання Twin Lawyers, де працював керівником і адвокатом.

У 2017-2019 роках він був генеральним директором Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту. Згодом став директором Департаменту держреєстрації та нотаріату Мін’юсту.

З 2020 року Владислав Власюк був позаштатним радником Офісу президента України після того, як його керівником став Андрій Єрмак.

У 2021-2022 роках він працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

У 2022 році Владислав Власюк став секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола). Її очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній радник президента США Майкл Макфол.