Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже выбрал кандидата на должность главы своего офиса.

Источники ZN.UA в ОПУ отмечают, что сейчас этой кандидатурой является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

В то же время нардеп Ярослав Железняк сомневается в назначении Власюка на должность главы ОП.

— Я не знаю, почему все так уверенно пишут о Владе Власюке. Его действительно рассматривали в ряде разговоров, но мои источники не подтверждают, что дальше разговоров что-то пошло. Поэтому сейчас проверим источники, но я сомневаюсь, что он по многим причинам, — написал он в Telegram и добавил к сообщению ссылку на соответствующую публикацию ZN.UA.

Назначение Владислава Власюка — что известно

16 августа 2024 года Владимир Зеленский назначил советника-уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики.

Согласно обнародованному указу президента №506/2024, им стал Владислав Власюк.

Указ президента о назначении Владислава Власюка советником-уполномоченным по вопросам санкционной политики подписан сегодня, 16 августа.

Владислав Власюк — биография и факты из жизни

В 2012 году Владислав Власюк окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, став магистром права.

В 2013-2014 годах он учился на магистратуре в Лондонском университете королевы Марии. Специализация — Международный инвестиционный арбитраж, Корпоративные финансы, Международные энергетические транзакции, Международный энергетический арбитраж.

В 2017 году Владислав Власюк вместе со своим братом-близнецом Виталием основал адвокатское объединение Twin Lawyers, где работал руководителем и адвокатом.

В 2017-2019 годах он был генеральным директором Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста. Впоследствии стал директором Департамента госрегистрации и нотариата Минюста.

С 2020 года Владислав Власюк был внештатным советником Офиса президента Украины после того, как его руководителем стал Андрей Ермак.

В 2021-2022 годах он работал советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В 2022 году Владислав Власюк стал секретарем Международной рабочей группы по вопросам санкций против России (так называемая санкционная группа Ермака-Макфола). Ее возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший советник президента США Майкл Макфол.