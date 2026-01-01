Російські війська мають визначені плани бойових дій на січень, зокрема у Харківській області. Ворог планує обійти Вовчанськ та просунутися у напрямку Лимана.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни прагнуть пройти до Лимана

За його словами, протягом останніх кількох днів на фронті не фіксували дуже активних боєзіткнень.

– Росіяни проводять активне перегрупування і взагалі видається, що серед двох тактик – або кошмарити нас на свята, або самим трішки на свята розслабитися і перейти до промацування та перекидання військ, вони обрали останнє, – розповів Трегубов.

Він додав, що російські війська нині більше зосереджені “саме на промацуванні нашої лінії оборони вздовж усієї нашої зони відповідальності й на перегрупуванні своїх військ”.

За словами Трегубова, дії ворога на ділянці фронту від Сумської до Донецької області свідчать про наявність чітко сформованих планів на січень.

– Вже очевидно, що у них є цілі на січень. Обійти той самий Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана і провести інфільтрацію в той самий Лиман, – розповів речник.

Він додав, що восени російським військам не вдалося реалізувати ці задуми, і цього разу, за його словами, також не вийде.

Ситуація у Дворічному

Трегубов також повідомив, що у Дворічному Харківської області за минулу добу активних штурмів не зафіксували, однак ситуація там не є спокійною.

– Це означає лише те, що росіяни просто готуються до їх поновлення найближчими днями, – припустив він.

Речник наголосив, що наразі важливо не допустити переходу ворогом річки Оскіл, адже у разі її замерзання російські війська можуть спробувати подолати водну перешкоду без використання плавзасобів.

Відповідаючи на запитання щодо перекидання російських підрозділів зі Сватівського напрямку на Куп’янський, Трегубов підтвердив, що такі переміщення дійсно фіксуються.

За його словами, ворог перекидає війська як із менш активних напрямків, так і з території Росії.

Трегубов також повідомив, що російська армія щодня втрачає близько 300–350 осіб.

Нагадаємо, на початку грудня Генштаб ЗСУ спростував заяви російських пропагандистів про нібито захоплення Покровська, Мирнограда, Вовчанська та Куп’янська.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Сил оборони продовжували оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у районах Покровська, Вовчанська та Куп’янська.