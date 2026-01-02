Циклон Tizian принесе зміни в погоді: чого чекати українцям
- Циклон Tizian йде з Балтійського моря і рухається в бік України, приносячи сильний вітер і перепади температури.
- Він спричинить потепління після морозів, пориви південно‑західного вітру до 15–20 м/с і місцями невеликий сніг на Заході та Півночі.
У більшості регіонів України на Новий рік спостерігалася приємна погода, адже невеликий мороз і місцями сніг створювали справжню зимову атмосферу. Але тепер ситуація змінюється. До країни наближається циклон Tizian.
Факти ICTV дізнавалися, яку погоду принесе циклон Tizian, що означає це атмосферне явище.
Циклон Tizian: що це таке
Це атмосферний циклон, що утворився над Балтійським морем і рухається в бік Центральної та Східної Європи, приносячи сильний вітер і різкі перепади температури.
За словами синоптикині Наталки Діденко, принесе циклон Tizian в Україні зміни в погоді. Зокрема, в країні спостерігатиметься потепління після кількох морозних днів, а також посилення південно‑західного вітру з поривами до 15-20 м/с.
– Ось це якраз називається зміною погоди – тиск стрибатиме, градуси також, вітер задуватиме та ще й магнітні бурі на порозі. Тому можна сміливо усі незрозумілі мігрені та судинні проблеми звалювати на атмосферу. Потепління буде недовго, – розповіла синоптикиня.
Що ще принесе циклон Tizian в Україну:
- коливання температури й тиску, що можуть впливати на самопочуття;
- невеликі опади, переважно сніг, на Заході та Півночі;
- на решті території опадів не очікується.
Особливістю дня стане сильний вітер, який подекуди сягатиме 15-20 м/с.
У Києві 2 січня очікується подекуди невеликий сніг, вночі температура знизиться до -6…-9°C, а вдень стовпчик термометра підніметься до 0°C.
За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, на більшості території буде хмарно. На півночі та Заході пройдуть невеликі сніги, місцями можлива ожеледиця.
Південно-західний вітер місцями посилюватиметься до 15–20 м/с, у Карпатах – до 25 м/с. Таким чином, циклон Tizian уже почав впливати на погоду країни, і найближчі дні будуть помітно вітряними та мінливими.