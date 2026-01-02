У більшості регіонів України на Новий рік спостерігалася приємна погода, адже невеликий мороз і місцями сніг створювали справжню зимову атмосферу. Але тепер ситуація змінюється. До країни наближається циклон Tizian.

Факти ICTV дізнавалися, яку погоду принесе циклон Tizian, що означає це атмосферне явище.

Циклон Tizian: що це таке

Це атмосферний циклон, що утворився над Балтійським морем і рухається в бік Центральної та Східної Європи, приносячи сильний вітер і різкі перепади температури.

За словами синоптикині Наталки Діденко, принесе циклон Tizian в Україні зміни в погоді. Зокрема, в країні спостерігатиметься потепління після кількох морозних днів, а також посилення південно‑західного вітру з поривами до 15-20 м/с.

– Ось це якраз називається зміною погоди – тиск стрибатиме, градуси також, вітер задуватиме та ще й магнітні бурі на порозі. Тому можна сміливо усі незрозумілі мігрені та судинні проблеми звалювати на атмосферу. Потепління буде недовго, – розповіла синоптикиня.

Що ще принесе циклон Tizian в Україну:

коливання температури й тиску, що можуть впливати на самопочуття;

невеликі опади, переважно сніг, на Заході та Півночі;

на решті території опадів не очікується.

Особливістю дня стане сильний вітер, який подекуди сягатиме 15-20 м/с.

У Києві 2 січня очікується подекуди невеликий сніг, вночі температура знизиться до -6…-9°C, а вдень стовпчик термометра підніметься до 0°C.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, на більшості території буде хмарно. На півночі та Заході пройдуть невеликі сніги, місцями можлива ожеледиця.

Південно-західний вітер місцями посилюватиметься до 15–20 м/с, у Карпатах – до 25 м/с. Таким чином, циклон Tizian уже почав впливати на погоду країни, і найближчі дні будуть помітно вітряними та мінливими.