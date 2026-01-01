Січень в Україні традиційно вважають справжнім серцем зими. Це час, коли холоди набирають сили, а в повітрі ще відчувається настрій новорічних свят. Саме цей місяць асоціюється з морозними ранками, тихими засніженими вечорами та тією особливою зимовою атмосферою, яку багато хто називає новорічною казкою.

Яка погода буде в січні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Що впливатиме на погоду в Україні взимку

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха розповіла, що сьогодні сезонними та місячними прогнозами займаються близько 15 провідних метеорологічних центрів світу. У Європі функціонує п’ять основних таких центрів, розташованих у Великій Британії, Франції, Німеччині та Італії.

Сезонні прогнози ґрунтуються на динамічних і статистичних моделях, а також враховують великомасштабні атмосферні циркуляційні процеси.

Особлива увага приділяється температурі поверхні океанів, зокрема проявам Ель-Ніньо (позитивна аномалія) або Ла-Нінья (негативна аномалія) в екваторіальному поясі Тихого океану.

Для Європи важливим фактором є циркуляція повітряних мас над північною частиною Атлантики. При активному утворенні циклонів біля Ісландії (позитивна фаза NAO+) у західну та північну Європу надходить тепле і вологе повітря з Атлантики, що сприяє м’якій зимі.

Якщо ж циклонічна активність біля Ісландії слабка (негативна фаза NAO-), панує область підвищеного тиску, і холодні арктичні маси просуваються на континент, викликаючи морозну зиму.

Погода на січень 2026 в Україні та частині Східної Європи, також залежать від стану Полярного вихору. При його активності повітря рухається з заходу, приносячи теплі й вологі атлантичні маси. Коли вихор слабшає, можливе вторгнення арктичного холоду з півночі та північного сходу на кілька днів.

– За прогнозами на грудень, січень та лютий 2026 років у Тихому океані очікуються слабкі прояви Ла-Нінья, а поверхня Атлантики залишатиметься теплішою за норму, – наголосила синоптикиня.

Ймовірно, що протягом зими буде переважати нейтральна або позитивна фаза NAO+, що забезпечить циклонічний характер погоди над Європою та переміщення теплого і вологого повітря вглиб континенту.

Полярний вихор буде змінювати інтенсивність, тому можливі короткі вторгнення холодного повітря, навіть на фоні загалом теплої зими, особливо у січні-лютому.

Яка погода буде в січні 2026 року в Україні

Аналіз кліматичних даних за останні 30 років показує, що зими в Україні стають теплішими, адже середні місячні температури січня та лютого підвищилися на 2–2,5 °C. Періоди з температурою нижче нуля скоротилися, а сума від’ємних температур у зимовий сезон зменшилася майже вдвічі. Щороку фіксується багато рекордів найвищих зимових температур.

На основі цих даних можна зробити прогноз, що погода в січні 2026 року буде теплішою за норму.

– Середня температура зимових місяців очікується на 1,5–2 °C вищою за норму. Більшість днів будуть теплішими за середні багаторічні значення. Короткочасні морозні періоди триватимуть від 3 до 7 днів, рідко – до 10–20 діб, з мінімальною температурою від –5 до –18 °C, у північних регіонах і Карпатах місцями ще нижче, – наголосила Наталя Птуха.

Погода на січень 2026 року буде мінливою, тож можливі різкі похолодання, опади різної інтенсивності, ожеледь та інші небезпечні атмосферні явища.