Російські спецслужби готують провокацію (напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем (6-7 січня) із людськими жертвами. У цьому планують звинуватити Україну.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Провокація Кремля

Розвідники наголошують, що мета такої провокації із жертвами – це підґрунтя для зриву мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

Російська операція має комплексний характер, адже після брехні про нібито атаку на резиденцію Путіна фіксується поширення нових інформаційних вкидів. Мета поширення такої дезінформації – підготувати російське населення та закордонну аудиторію до подальшої ескалації.

– З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами, – заявляють у Службі зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, росіяни для здійснення провокації можуть обрати в РФ або ж на окупованих територіях культову споруду чи інший об’єкт, який має для росіян неабиякий символізм.

– Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення, – кажуть українські розвідники та наголошують, що вчинення терактів із людськими жертвами під “чужим прапором” повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб.

Російські спецслужби неодноразово застосовували тактику терактів всередині РФ.