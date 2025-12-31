Росіяни прогнозовано виклали фейкові уламки дрона, який нібито “летів на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна”.

Коваленко про фейкові докази “атаки на резиденцію Путіна”

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, це схоже на традиційну брехню росіян.

– Коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото, – прокоментував він викладені російською стороною кадри.

За його словами, росіяни вдалися до такого кроку, замість пояснень невідповідностей: відсутності роботи ППО та загалом дронів, а також різної кількості цих безпілотників, в яких плуталися росіяни.

Зараз дивляться

– Притягли уламки, виклали та почали розповідати щось через два дні після заяви про “атаку”. Смішні, клоуни, – прокоментував Коваленко.

Крім цього, керівник Центру протидії дезінформації закликав українців бути уважними до повітряних тривог, оскільки російські війська можуть планувати нові масовані атаки на території України.