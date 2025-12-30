Президент України Володимир Зеленський назвав фейком заяви про “атаку на резиденцію російського диктатора Володимир Путіна”.

Про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування із журналістами 30 грудня.

Зеленський про “атаку на резиденцію Путіна”

За словами Зеленського, американській стороні повідомили, що інформація про “атаку на резиденцію Путіна” є фейком.

– Наша переговорна група з’єдналась з американською групою. Вони проговорили деталі. Ми розуміємо, що це фейк. Безумовно, партнери завжди можуть завдяки технічним можливостям перевірити, що це був фейк, – наголосив Зеленський.

Він стверджує, що “удари по валдайській резиденції Путіна” є неправдою, оскільки ніхто не бив туди.

– Чи пов’язано це з санкціями? Може, трохи. Але, на мою думку, це більш пов’язано з тим, що була доволі успішна розмова і зустріч, позитивна зустріч наших команд впродовж місяця, фіналом якою була наша зустріч з президентом Трампом. І зрозуміли план, що зараз наші радники з 3 січня працюють, – зазначив він.

Згодом відбудеться зустріч з європейцями на рівні лідерів, анонсував Зеленський. За його словами, потім потрібно зустрітися усім разом, щоб зробити кроки вперед щодо закінчення війни.

Як стверджує Зеленський, українська сторона прагне, щоб у січні вдалося зробити багато різних кроків. Він додав, що не хоче фантазувати, чи це може бути пов’язано з передаванням Tomahawk.

Зеленський про реакцію країн на “атаку на резиденцію Путіна”

Президент нагадав, що росіяни постійно завдають ударів по українських регіонах і цивільних об’єктах.

Проте він не розуміє того, що окремі країни засудили “атаку на резиденцію Путіна”, наприклад, Індія, ОАЕ та ще кілька держав.

– До речі, а де їхні засудження, що весь цей час б’ють по наших дітях і вбивають людей? Щось не чую я ні Індії, якщо чесно, ні Еміратів, – звернув увагу Зеленський.

Зеленський про переговори зі США

Україна та США продовжують щоденну комунікацію, попри заяви Росії про зірвання переговорів після “атаки на резиденцію Путіна”, наголосив Зеленський.

За його словами, 30 грудня вже відбулося декілька дзвінків. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров провів розмову зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом.

– Ми проговорюємо наші наступні кроки, – резюмував Володимир Зеленський.