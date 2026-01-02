Российские спецслужбы готовят провокацию (накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю (6-7 января) с человеческими жертвами. В этом планируют обвинить Украину.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Провокация Кремля

Разведчики отмечают, что цель такой провокации с жертвами – это основа для срыва мирных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

Российская операция носит комплексный характер, ведь после лжи о якобы атаке на резиденцию Путина фиксируется распространение новых информационных вбросов. Цель распространения такой дезинформации – подготовить российское население и зарубежную аудиторию к дальнейшей эскалации.

– С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами, – заявляют в Службе внешней разведки Украины.

По данным разведки, россияне для осуществления провокации могут выбрать в РФ или на оккупированных территориях культовое сооружение или другой объект, имеющий для россиян особый символизм.

– Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого столкновения, – говорят украинские разведчики и подчеркивают, что совершение терактов с человеческими жертвами под «чужим флагом» полностью соответствует стилю работы российских спецслужб.

Российские спецслужбы неоднократно применяли тактику терактов внутри РФ.