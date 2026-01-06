Грудень 2025 року став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки Росія призвала за місяць.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про втрати РФ у грудні

За словами Сирського, ворог втратив понад 33 тис. особового складу. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в цю кількість входять лише підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів є ще більшими.

– Рік, що минув, справді став роком великого ривка на цьому напрямку. Безпілотний складник у Збройних Силах України суттєво зріст. Не зупиняємося. На 2026 рік ми запланували подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС, – зазначив головнокомандувач.

Як стверджує Сирський, саме ці задачі він обговорив з командирами провідних підрозділів Сил безпілотних систем.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що завдяки інформації від розвідки відомо, що окупаційні війська мають не менш амбітні плани.

Як зазначив Сирський, росіяни пішли українським шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. У 2026 році їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис., а до 2030 року – майже до 210 тис.

Сирський про російські безпілотники

У Росії виконано державні замовлення з виробництва далекобійних дронів на 106% за рік. ВПК РФ виробляє понад 400 таких безпілотників щодоби, розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він стверджує, що Сили оборони України чітко усвідомлюють, з чим доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме необхідно зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем.

Зокрема, варто формувати спеціальні підрозділи, спрямовані на ефективне виявлення та знищення ворожих високотехнологічних дронових підрозділів, пунктів управління та екіпажів безпілотних авіаційних комплексів окупантів.

На думку Сирського, той, хто має перевагу в кількості та якості БпС, зберігає більше воїнів та ефективніше знищує противника. Саме тому Україна продовжує утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів, наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він розповів, що у грудні підрозділи безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконали близько 339 тис. завдань та майже 2,1 тис. наземних роботизованих комплексів (НРК). Загальна кількість уражених цілей зросла на 31%, а особового складу – більш ніж на чверть.

На думку Сирського, найважливішою частиною спільної роботи стали виступи командирів провідних підрозділів БпС Сил оборони, які поділилися з колегами досвідом ефективного застосування безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів, передовими технічними розробками.

Як стверджує головнокомандувач ЗСУ, ворог уже відчув на собі їхню вибухову міць, яку Україна розвиває та масштабує.

Крім того, в Збройних силах України вже запущено систему технічної підтримки безпілотних сил та систему інформаційної підтримки виробників, наголосив Олександр Сирський.