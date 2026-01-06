Декабрь 2025 года стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили примерно столько военнослужащих оккупационной армии, сколько Россия призвала за месяц.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский о потерях РФ в декабре

По словам Сырского, враг потерял более 33 тыс. личного состава. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в это количество входят только подтвержденные видео случаи, но реальные потери оккупантов еще больше.

— Прошедший год действительно стал годом большого рывка в этом направлении. Беспилотный компонент в Вооруженных Силах Украины существенно вырос. Мы не останавливаемся. На 2026 год мы запланировали дальнейшее наращивание возможностей подразделений БпС, — отметил главнокомандующий.

Как утверждает Сырский, именно эти задачи он обсудил с командирами ведущих подразделений Сил беспилотных систем.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что благодаря информации от разведки известно, что оккупационные войска имеют не менее амбициозные планы.

Как отметил Сырский, россияне пошли по украинскому пути и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 тыс. военнослужащих. В 2026 году их планируют расширить вдвое — до 165,5 тыс., а к 2030 году — почти до 210 тыс.

Сырский о российских беспилотниках

В России выполнены государственные заказы по производству дальнобойных дронов на 106% за год. ВПК РФ производит более 400 таких беспилотников ежесуточно, рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он утверждает, что Силы обороны Украины четко осознают, с чем придется столкнуться в ближайшее время и что именно необходимо сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем.

В частности, стоит формировать специальные подразделения, направленные на эффективное выявление и уничтожение вражеских высокотехнологичных дронных подразделений, пунктов управления и экипажей беспилотных авиационных комплексов оккупантов.

По мнению Сырского, тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БпС, сохраняет больше воинов и эффективнее уничтожает противника. Именно поэтому Украина продолжает удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он рассказал, что в декабре подразделения беспилотных авиационных комплексов (БпАК) выполнили около 339 тыс. задач и почти 2,1 тыс. наземных роботизированных комплексов (НРК). Общее количество пораженных целей выросло на 31%, а личного состава — более чем на четверть.

По мнению Сырского, важнейшей частью совместной работы стали выступления командиров ведущих подразделений БпС Сил обороны, которые поделились с коллегами опытом эффективного применения беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных комплексов, передовыми техническими разработками.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, враг уже ощутил на себе их взрывную мощь, которую Украина развивает и масштабирует.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины уже запущена система технической поддержки беспилотных сил и система информационной поддержки производителей, подчеркнул Александр Сырский.