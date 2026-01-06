У середу, 7 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомила Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла по Україні 7 січня

В Укренерго пояснили, що відключення електроенергії по Україні вимушено запровадили через пошкодження після масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування відключень необхідно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключення світла у Чернівцях та Чернівецькій області

АТ Чернівціобленерго оприлюднило орієнтовний графік заживлення для груп споживачів на 7 січня:

група 1: 00:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, з 16:30;

група 2: 00:00 – 10:00, 12:30 – 15:30, з 18:30;

група 3: 00:00 – 01:30, 04:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, з 20:30;

група 4: 00:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:30, з 21:00;

група 5: 02:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, з 18:30;

група 6: 00:00 – 03:30, 06:00 – 11:30, 14:30 – 18:00, з 20:30;

група 7: 00:00 – 06:00, 08:30 – 12:00, 14:30 – 20:30, з 23:00;

група 8: 00:00 – 07:30, 10:00 – 13:00, з 16:00;

група 9: 00:00 – 08:00, 10:30 – 14:30, з 17:30;

група 10: 00:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 22:30;

група 11: 00:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, з 19:00;

група 12: 00:00 – 09:30, 12:00 – 14:30, з 17:30.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

7 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень. В АТ Запоріжжяобленерго опублікували, якими будуть години відсутності електропостачання по чергах:

1.1 черга: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

1.2 черга: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

2.1 черга: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2 черга: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;

3.1 черга: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30;

3.2 черга: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1 черга: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

4.2 черга: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1 черга: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2 черга: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

6.1 черга: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2 черга: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Водночас у Запорізькій області 7 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).

Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 7 січня застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень.

В АТ Черкасиобленерго оприлюднили погодинний графік відсутності електропостачання:

1.1 черга: 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 20:00 – 22:00;

1.2 черга: 06:00 – 09:00, 14:00 – 17:00;

2.1 черга: 06:00 – 09:00, 14:00 – 17:00;

2.2 черга: 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

3.1 черга: 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00;

3.2 черга: 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00;

4.1 черга: 09:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;

4.2 черга: 09:00 – 12:00, 17:00 – 20:00;

5.1 черга: 02:00 – 04:00, 11:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;

5.2 черга: 11:00 – 14:00, 20:00 – 22:00;

6.1 черга: 00:00 – 02:00, 12:00 – 15:00, 20:00 – 22:00;

6.2 черга: 04:00 – 06:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 20:00.

Графік відключення світла у Львові та Львівській області

ПрАТ Львівобленерго оприлюднило, яким буде графік відключення світла у Львові та Львівській області протягом середи, 7 січня.

У ніч на 6 січня ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у декількох регіонах України, розповіли у НЕК Укренерго.

Станом на ранок, додали у компанії, були знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Крім цього, відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич у Чернігівській області.

Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, наголошують в Укренерго, де дозволяють безпекові умови.

В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, пояснили в Укренерго.