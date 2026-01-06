У мережі почала ширитися інформація про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення до 9 грн за кВт·год, що викликало занепокоєння серед українців.

Та насправді не йдеться про ціну для звичайних побутових споживачів. Такий тариф встановлений для зовсім іншої категорії учасників енергетичного ринку. НКРЕКП встановила нові тарифи на “зелену” енергетику для приватних домогосподарств.

Отже, це ціна, за якою держава купує електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел.

Зараз дивляться

Регулятор використовує спеціальну систему нарахування, за якою розмір виплат залежить не лише від типу генерації, а й від дати введення установки в експлуатацію та її потужності.

Яка вартість зеленого тарифу на електроенергію в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Зелений тариф на електроенергію в Україні у 2026 році

Згідно з постановою НКРЕКП №2263 від 30 грудня 2025 року, з 1 січня 2026 року в Україні діятимуть оновлені зелені тарифи на електроенергію, вироблену приватними домогосподарствами.

Вартість зеленого тарифу на електроенергію 2026:

Для сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт тариф залежить від року введення в експлуатацію. Найвищі ставки передбачені для установок, запущених у 2013-2014 роках, а найнижчі – для тих, що працюватимуть у період із 2026 по 2029 рік. Саме для цього проміжку (з 2026 до 2029 року) встановлено тариф 587,68 копійки за кВт·год без ПДВ. Загалом простежується поетапне зменшення виплат для новіших об’єктів.

Для вітрових установок приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт тариф залишається фіксованим для об’єктів, введених у 2015-2019 роках, і становить 574,39 копійки за кВт·год без ПДВ.

Окремо визначені тарифи для сонячних станцій потужністю до 50 кВт, розміщених на дахах або фасадах будівель.

Для таких об’єктів, введених у 2019 році, встановлено тариф 893,49 копійки за кВт·год без ПДВ.

Для вітрових електроустановок до 50 кВт тариф у 2026-2029 роках становитиме 460,04 копійки за кВт·год без ПДВ, що також є нижчим порівняно з попередніми періодами.

Комбіновані вітро-сонячні системи потужністю до 50 кВт у період з 2026 по 2029 рік отримуватимуть 526,52 копійки за кВт·год без ПДВ. Як і в інших випадках, для таких установок застосовується понижувальний коефіцієнт залежно від року введення в експлуатацію.

Отже, ціна зеленого тарифу 2026 на електрику підтверджує курс НКРЕКП на поступове зменшення “зелених” виплат.