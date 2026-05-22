Уряд затвердив Державний бюджет на 2026 рік, і це рішення напряму вплинуло на пенсійні виплати. У 2026 році фінансування пенсійної системи зросте, а разом із ним і самі пенсії.

Мінімальна пенсія у 2026 в Україні

У 2026 році українські пенсіонери отримали підвищені виплати, оскільки була проведена індексація. Підняття пенсій відбулося відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія й надалі буде прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році показники становлять:

прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 328 гривень,

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 595 гривень,

загальний прожитковий мінімум – 3 209 гривень.

Отже розмір мінімальної пенсії у 2026 році – 2 595 гривень.

З 1 березня 2026 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, у межах якої виплати більшості пенсіонерів були переглянуті. Загальний коефіцієнт індексації становив 1,121, що означає приблизно 12,1% зростання розрахункової частини пенсійних виплат.

Фактично це підвищення в грошовому вираженні для різних категорій пенсіонерів склало від мінімальних близько 100 гривень до максимальних приблизно 2 595 грн, залежно від розміру пенсії та стажу.

У середньому пенсії після перерахунку зросли орієнтовно на 600–650 грн, а частина громадян отримала помітніше збільшення, якщо мала вищу базову пенсію.

Окремо було проведено перерахунок і для працюючих пенсіонерів. Для них виплати також переглянули з урахуванням оновленого страхового стажу та заробітку, що дозволило частині цієї категорії отримати додаткове підвищення вже після індексації.

Фінансування пенсій: що зміниться

У бюджеті на 2026 рік передбачено 1,27 трильйона гривень на підвищення мінімальної пенсії та пенсійне забезпечення. Це на 123 мільярди гривень більше, ніж закладалося у 2025 році.

Такий обсяг додаткових коштів дозволяє розширити можливості для підвищення виплат і забезпечити стабільне проведення індексації протягом року.

