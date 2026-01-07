Балаклійський районний суд Харківської області заочно засудив 33-річного співробітника ФСБ Павла Каширського до 11 років позбавлення волі за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як встановило слідство, спецслужбіст особисто брав участь у знущаннях над жителями окупованого міста: за його наказом людей арештовували, кидали до катівні, били, катували струмом.

Таким чином спецслужбіст зі спільниками намагалися придушити супротив і нескореність цивільних російським окупантам, упевнені в СБУ.

Зараз дивляться

Вирок проголошено 22 грудня 2025 року. В окупанта та його захисту є 30 днів на оскарження.

Катівня в Балаклії

Балаклійську катівню слідчі Нацполіції Харківської області називають однією з найжорстокіших – окупанти облаштували її в центрі міста в місцевому відділі поліції.

Її виявили під час звільнення Балаклії у вересні 2022 року: слідчі знайшли в камерах, де російські бойовики проводили допити, знаряддя тортур: протигази, мішки, які людям вдягали на голови, коли водили на допити, пластикові стяжки для зв’язування рук та ніг, електрошокери.

На одній зі стін була видряпана молитва Отче наш. Відтоді чимало людей дали свідчення про їхнє утримання в катівні: у камери, розраховані на двох людей, набивали до півтора десятка чоловіків та жінок, більшість спали просто на підлозі, людей тримали голодними, давали мало води.

Росіяни утримували там освітян, підприємців, ДСНСівців, лікарку. Відомо про щонайменше один випадок тримання в полоні неповнолітньої.

Павло Каширський: що відомо про окупанта

За даними СБУ, одним з причетних до катувань був 33-річний росіянин Павло Каширський, уродженець міста Черняховськ Калінінградської області, старший оперуповноважений відділу управління російської ФСБ по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

– Під час судового розгляду доведено, що за наказами Каширського російські військові викрадали мирних українських громадян, незаконно ув’язнювали їх у спеціально облаштованій катівні, тримали їх там у нелюдських умовах та піддавали тортурам і катуванням.

Каширський особисто брав участь у допитах потерпілих, під час яких українців жорстоко били руками, ногами та гумовими кийками, катували електричним струмом, імітували розстріл, погрожували фізичною розправою над рідними, – повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Таким чином Каширський разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив, каже Абдула. Слідство встановило його безпосередню причетність до катування двох людей.

– Прокурори довели, що протягом квітня-червня 2022 року російський спецслужбіст особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від них інформацію про коригувальників вогню ЗСУ по позиціях ЗС РФ, а також проукраїнськи налаштованих громадян, – повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Що відомо про постраждалих

Перший випадок стався 18 квітня 2022 року. За даними слідства, путінські бойовики під час чергування на одному з блокпостів в Балаклії затримали місцевого жителя, який їхав на автомобілі. Під час перевірки документів йому погрожували зброєю, а потім кинули до катівні в балаклійському відділі поліції. Там чоловіка тримали протягом 10 днів, допитували й жорстоко били.

– Під час допиту окупанти слідкували за реакцією співробітника ФСБ РФ. Щойно він змінював тон або тембр голосу, підлеглі починали бити ув’язненого руками і ногами по всьому тілу, не даючи йому навіть змоги відповісти, – повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.

У камері, де утримувалося по кілька осіб, було задушливо та вогко.

Не було засобів гігієни, бракувало води та їжі (на камеру давали 1,5 л води на день), заборонялось відвідувати вбиральні, через що чоловіку доводилось справляти потреби в тому ж приміщенні, де його утримували.

Також не надавали жодної медичної допомоги, зазначено у вироку Балаклійського районного суду.

– Після побиття на голові чоловіка були шишки та гематоми, на спині – крововиливи, – ідеться в рішенні суду.

Били потерпілого, закривши очі шапкою, але він все ж зміг розгледіти одного з окупантів, який проводив допит і давав наказ на знущання, йдеться в рішенні суду. Пізніше чоловік зміг впізнати його за фото.

– Одного разу добре бачив велику частину його обличчя, коли той був у балаклаві з великим вирізом навколо очей, через що зміг його впевнено впізнати за фотознімками. Після деокупації в соціальних мережах бачив сюжет із зображенням одного з російських окупантів, у якому впізнав саме цього чоловіка, – ідеться в рішенні суду.

За місяць співробітники ФСБ затримали ще одного місцевого жителя. Це сталося на ринку в центрі Балаклії. Чоловіка також кинули до катівні, де тримали протягом 20 днів.

– Під час допиту потерпілому завдавали хаотичні удари руками, ногами, гумовою палицею по всіх ділянках тіла, били електрошокером у спину та шию – зафіксовано близько 5-6 ударів (після заживлення забитих ран, що утворилися від травматичної дії тупими твердими предметами за механізмом удару-стиснення, у чоловіка є рубці на голові та правому передпліччі, – ідеться у вироку Балаклійського районного суду.

Чоловік рахував кожен день перебування в катівні й видряпав на стіні мітки, які показав українським правоохоронцям під час слідчого експерименту. На одній зі стін він видряпав своє прізвище, дату затримання і рисками позначав кожен день перебування в камері.

Також чоловік показав камери, в яких окупанти тримали й катували інших людей. Злочини були системними, окупанти діяли злагоджено, а Каширський не намагався цьому завадити, ідеться в рішенні суду.

– Оскільки злочини щодо потерпілих обвинуваченим були вчинені в різний час, то така його діяльність була систематичною, з налагодженим процесом, з відомими усім його учасникам за сторони окупантів правилами, ролями, умовними знаками, жестами, інтонацією голосу тощо як накази до дій виконавцям, з урахуванням заходів конспірації.

Тобто діяльність катівні була поставлена на конвеєр, процедури та процеси її учасниками були добре вивчені та доведені до безмовного (без словесних наказів) автоматизму, з огляду на кількість людей, які ними були незаконно позбавлені волі, – йдеться в рішенні суду.

Потерпілі змогли впізнати по фотографії лиш Каширського, інших учасників побиття ще встановлюють.

– За дорученням слідчого оперативним підрозділом контррозвідки СБУ, з використанням російської інформаційної бази даних, встановлено особу лише одного з групи російських окупантів, учасників цього злочину. Ним є обвинувачений. Обидва потерпілих впізнали його як одного з учасників злочину щодо них.

Оперативний підрозділ контррозвідки СБУ встановив, що впізнаний потерпілими (Каширський, – Ред.) на той час був старшим оперуповноваженим відділу управління Федеральної служби безпеки Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області, – йдеться в рішенні суду.

Окупанти завдали потерпілим моральних і фізичних страждань, що підтверджено комплексною судовою психолого-психіатричною та судово-медичною експертизами, їх також врахував суд під час винесення вироку.

Де зараз Каширський та як відбувався суд

За даними СБУ, Каширський переховується на території Росії, постановою слідчого від 7 червня 2023 року його оголошено в розшук на території України та міжнародний розшук.

Оголошували підозру заочно і викликали до суду повістками, які публікували в Урядовому кур’єрі і на сайті Офісу Генерального прокурора, як це передбачено під час спеціального досудового розслідування та заочного судочинства.

– Захищав обвинуваченого професійний адвокат. Захисник здійснював активні дії, спрямовані на захист обвинуваченого: брав участь у допиті свідків та дослідженні доказів, звертав увагу суду на роль обвинуваченого у кримінальному правопорушенні, виступав у судових дебатах, – ідеться у рішенні суду.

22 грудня 2025 року Балаклійський районний суд заочно визнав Павла Каширського винним у порушенні законів та звичаїв війни і призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Якщо вирок вступить в силу, строк буде рахуватися з моменту його фактичного затримання, поки ж він переховується від слідства, повідомляють у СБУ. У нього та його адвоката є 30 днів на оскарження вироку.

Фото: Харківська обласна прокуратура