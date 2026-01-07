Служба безпеки України затримала 16-річну мешканку Кропивницького, яка виконувала завдання ФСБ з підготовки ракетного удару по місцевій ТЕЦ шляхом встановлення GPS-трекера на території об’єкта.

Про це повідомила СБУ.

Агентка ФСБ встановлювала GPS-трекер для удару по Кропивницькій ТЕЦ

За матеріалами слідства, неповнолітня агентка мала встановити замаскований під снігом GPS-трекер на території теплоелектроцентралі.

За допомогою цього пристрою російські війська планували завдати ракетного удару по енергетичному об’єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинний задум і затримали фігурантку вночі поблизу паркану ТЕЦ під час спроби активувати цифровий маячок.

Як встановило розслідування, ФСБ завербувала дівчину через Telegram-канал з оголошеннями про легкий заробіток.

Спочатку вона виконувала так зване тестове завдання — знімала на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури й передавала матеріали куратору.

Після цього агентка отримала завдання підготувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Кошти на придбання GPS-трекера їй перерахували з Росії на банківську картку. Пристрій вона замовила в інтернет-магазині та отримала на пошті.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки України повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.