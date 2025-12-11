Збільшення виплат для військовослужбовців у значній мірі залежатиме від того, який додатковий бюджет Україна зможе залучити на наступний рік.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про збільшення зарплат військовим

– Так, є відповідні питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити, – пояснив президент.

Він додав, що для наступного року Україні необхідно додатково $45-50 млрд.

Зараз дивляться

Зеленський зауважив, що будь-яке збільшення зарплат військовослужбовців ще більше ускладнить дефіцит державного бюджету.

– Суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у $45-50 млрд. Це наявний бюджет ще треба забезпечити. І якщо немає цих $45-50 млрд, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету. Коли ви кажете: давайте ще збільшимо – я тільки за, – зазначив президент.

Він додав, що це “надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів”.

Нагадаємо, 6 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що у державному бюджеті на 2026 рік не передбачене підвищення зарплат військових, однак уряд планує запровадити покращені умови для контрактної служби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.