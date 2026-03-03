Згідно з законом України Про забезпечення функціонування української мови як державної (стаття 30), всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів, а також надавати інформацію про товари та послуги лише українською мовою.

Також, відповідно до ч. 6 ст. 27 мовного закону, всі медіа, інтернет-представництва (а саме вебсайти, вебсторінки в соціальних мережах) органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, які зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою.

Який буде штраф за порушення закону про мову в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає мовний закон та чи буде штраф за російську мову

За порушення суб’єктами господарювання відповідних норм закону про мову передбачено накладання штрафних санкцій.

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови здійснює спеціальні заходи з контролю щодо порушень мовного закону, а також фіксує системні порушення мовних прав в інтернеті й застосовує штрафні санкції.

Була проведена перевірка інтернет-ресурсів на створення повноцінної української версії, яка повинна завантажуватися за замовчуванням, а також на дотримання всіх законодавчих вимог щодо державної мови в Україні.

Щодо кожного з повідомлень про порушення мовного закону в інтернеті проводиться відповідна робота. Якщо факти підтверджуються, то до порушника застосовується покарання, передбачине Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Це може бути попередження або накладання штрафу на тих, хто не усунув порушення, або за повторне чи систематичне порушення протягом року.

Штраф за порушення мовного закону: сума

В Україні у 2026 році за порушення закону про державну мову в інтернеті передбачено накладання штрафу у розмірі від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 грн. Це якщо порушення було вчинене вперше.

За повторне порушення протягом року сума штрафу збільшується й становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 — 11 900 грн.

Штраф за російську мову може не лише бити по кишенях бізнесу, а й по репутації. Тому дотримання мовного закону в Україні надзвичайно важливе.

Повідомити про порушення закону про мову можна через електронну форму на сайті, надіславши листа на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua або Укрпоштою за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.

Чи підвищать штрафи за порушення мовного закону

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що наразі немає потреби посилювати санкції чи підвищувати штрафи за порушення закону про мову. За її словами, сьогодні живемо у надзвичайно складний час – триває війна, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу, і в таких умовах говорити про посилення каральних механізмів недоречно.

Івановська переконана, що мовна політика повинна насамперед сприяти підтримці та розумінню, об’єднувати людей навколо спільного, а не будуватися на страху перед покаранням.

Упродовж 2025 року Уповноважена із захисту державної мови застосувала штрафи за порушення мовного законодавства на 368 900 гривень.

За цей період було ухвалено 706 постанов:

95 осіб оштрафували,

404 отримали попередження,

а 207 справ закрили, зокрема через сплив установлених строків притягнення до відповідальності.

Уже другий рік поспіль загальна сума штрафів перевищує 300 тисяч гривень.

Розмір накладених штрафів розподілився так: 15 постанов — по 1 700 грн, 64 — по 3 400 грн, 4 — по 5 100 грн, 11 — по 8 500 грн, ще один штраф склав 11 900 грн.

За її оцінкою, розмір штрафів для фізичних і юридичних осіб має відрізнятися, і вирішити це питання допоможе ухвалення нового Адміністративного кодексу.

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська висловила підтримку законопроєкту №14361, який передбачає заборону застосування російської мови як мови навчання в приватних закладах освіти.

