Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підсумував діяльність Збройних сил України протягом 2025 року і визначив завдання на 2026 рік для всіх органів військового управління.

Сирський про підсумки 2025 року

Як заявив Олександр Сирський, бойові дії не зупиняють реформ і змін у ЗСУ. На його думку, повномасштабна війна вимагає постійного розвитку, технологізації та нових рішень.

Сформовано 16 корпусів під час корпусної реформи у 2025 році. Наразі триває другий етап. Зокрема, там, де дозволяє ситуація, здійснюється перегрупування бригад, щоб корпуси отримали власні комплекти військ у визначених смугах відповідальності.

Крім цього, протягом минулого року ЗСУ суттєво наростили дроновий складник — як у Силах безпілотних систем, так і в інших видах і родах військ.

Як зазначив Сирський, у 2025 році створено Безпілотні сили ППО Повітряних сил ЗСУ. Уже розгорнуто три ешелони перехоплення ударних дронів Shahed.

Також Збройні сили України формують нові Кіберсили та Штурмові війська.

Сирський про втрати РФ у 2025 році

Влітку 2025 року ЗСУ подолали мільйонний рубіж щодо втрат Росії у війні проти України. Станом на кінець року кількість знешкоджених окупантів перевищила 1,2 млн осіб.

На території Росії уражено 719 цілей, внаслідок чого завдано збитків у воєнній та воєнно-економічній сферах на суму близько $15 млрд.

Протягом 2025 року ворог здійснив 624 ракетно-авіаційні удари, з них 52 — масовані. Проте силам ППО вдалося знищити та знешкодити:

27 367 дронів Shahed/Герань;

916 крилатих ракет;

164 балістичні та гіперзвукові ракети;

207 КАБів.

Проте ЗСУ мають посилювати роботу на напрямах мінно-вибухових загороджень та облаштування антидронового захисту, стверджує Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що повномасштабна війна триває вже майже чотири роки, проте Україна знає про всі наявні проблеми і працює над їхнім розв’язанням.