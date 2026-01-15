За минулу добу Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 15 січня 2026

  • особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб,
  • танків – 11 557 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од,
  • артилерійських систем – 36 182 (+84) од,
  • РСЗВ – 1 611 (+8) од,
  • засобів ППО – 1 277 (+2) од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од,
  • крилатих ракет – 4 163 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 306 (+187) од,
  • спеціальної техніки – 4 042 од.

У ніч на 14 січня на Миколаївщині збито та придушено 11 ударних БпЛА типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

