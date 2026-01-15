Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 15 січня: ЗСУ знищили ще 1150 окупантів, 84 артсистеми та вісім РСЗВ
За минулу добу Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 15 січня 2026
- особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб,
- танків – 11 557 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од,
- артилерійських систем – 36 182 (+84) од,
- РСЗВ – 1 611 (+8) од,
- засобів ППО – 1 277 (+2) од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од,
- крилатих ракет – 4 163 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 306 (+187) од,
- спеціальної техніки – 4 042 од.
У ніч на 14 січня на Миколаївщині збито та придушено 11 ударних БпЛА типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.
