За минулу добу Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 150 російських військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 15 січня 2026

особового складу – близько 1 223 090 (+1 150) осіб,

танків – 11 557 (+7) од,

бойових броньованих машин – 23 904 (+2) од,

артилерійських систем – 36 182 (+84) од,

РСЗВ – 1 611 (+8) од,

засобів ППО – 1 277 (+2) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 357 (+929) од,

крилатих ракет – 4 163 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 74 306 (+187) од,

спеціальної техніки – 4 042 од.

У ніч на 14 січня на Миколаївщині збито та придушено 11 ударних БпЛА типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів різних типів, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 422-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.