Дізнатися, яка якість повітря у Львові сьогодні, можна різними способами, — від чат-ботів до сайтів і мобільних застосунків. Але не всі ці джерела дають однаково точні дані. Частина сервісів показує усереднені або розрахункові значення, які не завжди відображають реальну ситуацію.

Яка якість повітря у Львові сьогодні, читайте в нашому матеріалі.

Яка якість повітря у районах Львова

Якщо ж потрібна надійна інформація про забруднення повітря у Львові, краще звертатися до офіційних джерел. Зокрема, до порталу Міністерства охорони здоров’я України. Саме там публікують дані про якість повітря у Львові онлайн, отримані з професійних вимірювальних станцій, а не приблизні оцінки чи прогнози.

Зараз дивляться

Окрему роль у цьому відіграє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке запровадило офіційну систему оперативного інформування населення про стан повітря. В її основі — індекс якості повітря (AQI). Завдяки цьому українці мають відкритий доступ до актуальної інформації про якість повітря у місті Львів та інших регіонах у зрозумілому форматі.

Що таке AQI простими словами

AQI (Air Quality Index) — це числовий показник, який показує, наскільки чисте або забруднене повітря в конкретний момент. Його розраховують на основі концентрації основних шкідливих речовин у повітрі: дрібного пилу PM2.5 та PM10, діоксиду азоту, приземного озону та інших домішок.

Чим вищий показник AQI, тим гірша якість повітря і тим більший вплив воно може мати на здоров’я.

Зараз у Львові концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 становить 13,1 мкг/м³. Це означає, що рівень забруднення не є критичним і загалом не становить серйозної загрози для здоров’я більшості людей. Отже, якість повітря у Львові сьогодні у допустимих межах.

Якість повітря Львів

Якість повітря Львів / скрин ЦКПХ

Дані надані Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, який проводить вимірювання за допомогою професійного обладнання та офіційних моніторингових станцій.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Карта повітряних тривог Факти ICTV

Пов'язані теми:

Забруднення повітряЛьвівПовітря
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.