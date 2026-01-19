Дізнатися, яка якість повітря у Львові сьогодні, можна різними способами, — від чат-ботів до сайтів і мобільних застосунків. Але не всі ці джерела дають однаково точні дані. Частина сервісів показує усереднені або розрахункові значення, які не завжди відображають реальну ситуацію.

Яка якість повітря у Львові сьогодні, читайте в нашому матеріалі.

Яка якість повітря у районах Львова

Якщо ж потрібна надійна інформація про забруднення повітря у Львові, краще звертатися до офіційних джерел. Зокрема, до порталу Міністерства охорони здоров’я України. Саме там публікують дані про якість повітря у Львові онлайн, отримані з професійних вимірювальних станцій, а не приблизні оцінки чи прогнози.

Окрему роль у цьому відіграє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке запровадило офіційну систему оперативного інформування населення про стан повітря. В її основі — індекс якості повітря (AQI). Завдяки цьому українці мають відкритий доступ до актуальної інформації про якість повітря у місті Львів та інших регіонах у зрозумілому форматі.

Що таке AQI простими словами

AQI (Air Quality Index) — це числовий показник, який показує, наскільки чисте або забруднене повітря в конкретний момент. Його розраховують на основі концентрації основних шкідливих речовин у повітрі: дрібного пилу PM2.5 та PM10, діоксиду азоту, приземного озону та інших домішок.

Чим вищий показник AQI, тим гірша якість повітря і тим більший вплив воно може мати на здоров’я.

Зараз у Львові концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 становить 13,1 мкг/м³. Це означає, що рівень забруднення не є критичним і загалом не становить серйозної загрози для здоров’я більшості людей. Отже, якість повітря у Львові сьогодні у допустимих межах.

Дані надані Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України, який проводить вимірювання за допомогою професійного обладнання та офіційних моніторингових станцій.

