Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що запровадження зони, вільної від мит, на території України може стати переломним моментом для розвитку її економіки.

Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі.

Віткофф про зону вільних мит

За словами Віткоффа, тема економічного потенціалу України активно обговорювалася напередодні за участі президента США, зокрема в контексті фінансової системи, ринків капіталу та створення робочих місць.

– Вчора весь вечір за вечерею ми обговорювали висхідну траєкторію української економіки та фінансової системи. Ринки капіталу, робочі місця. Президент говорив про створення вільної від мит зони для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону, – зазначив він.

Спецпосланець також звернув увагу на можливі переваги для українських виробників у разі скасування тарифних бар’єрів.

– Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, тому що не сплачуєте мита під час ввезення товарів до Сполучених Штатів, – додав Віткофф.

Також спецпосланець заявив про значний прогрес у мирному процесі та наголосив, що 22 січня ввечері прямує на переговори до Москви.

