Стівен Віткофф, спецпосланець президента США Дональда Трампа, заявив про значний прогрес у мирному процесі та наголосив, що 22 січня ввечері прямує до Москви.

Віткофф летить до Москви

Стівен Віткофф запевняє, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у мирних переговорах.

– Я думаю, на початку цього процесу була невелика плутанина. Я збираюся до Москви. Думаю, важливо поїхати туди, тому що ми вже на фінішній прямій. І я насправді оптимістично налаштований, – сказав спецпосланець американського президента на Українському сніданку у Давосі у четвер, 22 січня.

21 січня американський президент Дональд Трамп у Давосі заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський нібито готові до угоди щодо завершення війни. За словами Трампа, він говорив із Путіним і той хоче укласти мирну угоду.

Також Трамп сказав, що мав розмову із Зеленським, і український президент теж готовий укласти угоду.

Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Дональдом Трампом заявив, що у мирному плані, який складається із 20 пунктів, неврегульованими залишаються лише два питання — контроль над територіями та робота Запорізької атомної електростанції.

Всі положення щодо гарантій безпеки вже узгоджені.

