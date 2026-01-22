Переговори щодо миру: Віткофф анонсував візит до Москви
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі.
- Віткофф підтвердив візит до Москви у п’ятницю.
- За його словами, переговори перебувають на фінішній прямій.
Стівен Віткофф, спецпосланець президента США Дональда Трампа, заявив про значний прогрес у мирному процесі та наголосив, що 22 січня ввечері прямує до Москви.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Віткофф летить до Москви
Стівен Віткофф запевняє, що Сполучені Штати досягли значного прогресу у мирних переговорах.
– Я думаю, на початку цього процесу була невелика плутанина. Я збираюся до Москви. Думаю, важливо поїхати туди, тому що ми вже на фінішній прямій. І я насправді оптимістично налаштований, – сказав спецпосланець американського президента на Українському сніданку у Давосі у четвер, 22 січня.
21 січня американський президент Дональд Трамп у Давосі заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський нібито готові до угоди щодо завершення війни. За словами Трампа, він говорив із Путіним і той хоче укласти мирну угоду.
Також Трамп сказав, що мав розмову із Зеленським, і український президент теж готовий укласти угоду.
Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із Дональдом Трампом заявив, що у мирному плані, який складається із 20 пунктів, неврегульованими залишаються лише два питання — контроль над територіями та робота Запорізької атомної електростанції.
Всі положення щодо гарантій безпеки вже узгоджені.