Експосланець Трампа з питань України Кіт Келлог висловив сподівання, що мир в Україні може бути досягнутий ще до цьогорічного Дня Незалежності.

Келлог про мир в Україні

Про це він заявив у Давосі під час дискусії Роль США у світі, організованої Фондом Пінчука в межах проєкту Україна: на передовій майбутнього на полях Всесвітнього економічного форуму.

За словами генерал-лейтенанта армії США у відставці, ключовим для України є подолання зимового періоду, після чого ситуація може змінитися на її користь.

– Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашому боці, на боці України, – зазначив Келлог.

Він також додав, що розраховує на завершення війни вже цього літа.

– Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі, – сказав він, наголосивши на здатності українських Збройних сил повністю зупинити російське вторгнення.

Келлог переконаний, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України, а прогрес Кремля є мінімальним.

– Він (Путін) вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві, він насправді взагалі не вийшов з Донбасу, … у нього великі проблеми. Я думаю, що зараз Путін не хоче ставати Миколою II, останнім царем Росії… Я думаю, він намагається знайти хороший спосіб вибратися з цієї ситуації. Бо він знає, що не виграє цю війну, – заявив експосланець.

Як аргумент він навів значні втрати російської армії, зокрема серед командного складу.

– Тож я сподіваюся на хороший результат. Я думаю, ми рухаємося до, можливо, останніх етапів мирних переговорів, розвитку миру. В нас є Стів Віткофф, якого я дуже добре знаю, і Джаред Кушнер, який є винятковим переговірником, і вони зараз тут, у Давосі, щоб завершити переговори. Щоб побачити, що буде з Путіним, вони поїдуть до Москви, – повідомив Келлог.

Він окремо підкреслив, що саме президент РФ є ключовою перешкодою на шляху до миру, а не Україна.

За його словами, Путін боїться визнати провал війни та наслідки повернення додому великої кількості військових, які втратять нинішні фінансові виплати.

Говорячи про безпекові гарантії для України, Келлог зазначив, що вони були напрацьовані його командою спільно з Джаредом Кушнером і є достатньо сильними.

Також, за його словами, Коаліція охочих готова розмістити свої війська в Україні та надати військову підтримку.

Окремо він наголосив на значенні збереження потужних Збройних сил України після завершення війни.

– І якщо вони зможуть навчити таку велику армію, озброїти таку велику армію, ніхто не захоче з ними воювати. Я не думаю, що росіяни захочуть робити це знову. І коли вони зупинять війну, буде дуже важко її відновити, – резюмував Келлог.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомляв, що переговори щодо завершення війни в Україні перебувають на завершальному етапі.

