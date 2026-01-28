Після понад 10 років розшуку правоохоронці встановили та затримали чоловіка, підозрюваного в резонансному вбивстві мера селища Сімеїз у Криму, скоєному в лютому 2013 року.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція України 28 січня.

Вбивство мера Сімеїзу в Криму

За даними Нацполіції, вбивство мера сталося у 2013 році біля адміністративної будівлі Сімеїзької селищної ради.

Зараз дивляться

Тоді невстановлена особа здійснила прицільний обстріл автомобіля посадовця з вогнепальної зброї – очільника селищної ради, внаслідок чого той загинув на місці.

Як зазначили правоохоронці, нападник заздалегідь відстежував маршрут і графік потерпілого, підготував вогнепальну зброю та транспорт.

За інформацією слідства, чоловік намагався знищити докази злочину. Зокрема, поліцейські виявили спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому здійснили розстріл потерпілого.

Після нападу зловмисник зник та тимчасово виїхав з території України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка дозволила ідентифікувати підозрювану особу. Йдеться про неодноразово судимого уродженця Львівщини 1979 року народження.

Як додали в Офісі генпрокурора, після відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження правоохоронцям вдалося встановити місце перебування підозрюваного.

Зазначається, що 28 січня 2026 року його затримали у місті Львів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Правоохоронці намагаються повністю встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.