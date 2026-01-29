Командування 122 полку РФ надало недостовірні дані у звітах про ситуацію під Куп’янськом, через що полк піхоти окупантів опинився у пастці там, повідомляють партизани.

РФ загнала в пастку у Куп’янську свій полк піхоти

Рух АТЕШ із посиланням на свого агента у складі 122-го мотострілецького полку РФ повідомляє про критичну ситуацію на Куп’янському напрямку. За їх даними, командування полку відзвітувало про взяття під контроль низки позицій у межах Куп’янську та околицях, незважаючи на те, що бої та продовжуються.

Згідно з офіційними доповідями Кремля та картами російського штабу, у цьому секторі вже знаходяться війська окупантів, тому вогонь артилерії за цими координатами формально заборонено.

Зазначається, що через це штурмові групи залишилися без артилерійської підтримки, оскільки на штабних картах ці райони вже позначені як контрольовані російськими військами.

– Прагнучи швидше доповісти до Москви про успіхи і посилити переговорні позиції, штаб полку передчасно звітував про взяття під контроль низки позицій у межах міста та околицях. На папері ці квадрати вже числяться як “тил”, але насправді там тривають запеклі бої. У результаті штурмові групи окупантів, затиснуті вогнем ЗСУ у міській забудові, опинилися в бюрократичній пастці, – йдеться у повідомленні.

В АТЕШ заявляють, що така ситуація ускладнює становище підрозділів РФ на передовій.

