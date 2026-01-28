Інформація, яку озвучив начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, про нібито “вуличні бої” та “зачистку” села Кутьківка на Куп’янському напрямку не відповідає дійсності.

ЦПД спростував інформацію про “зачистку” села Кутьківка на Куп’янському напрямку

У ЦПД заявили, що інформація, яку повідомив Герасимов, зокрема про “вуличні бої” та “зачистка” села Кутьківка на Куп’янському напрямку, є фейком.

– Насправді, як наголосили в 16-му корпусі ЗСУ, Кутьківка перебуває під повним контролем Сил оборони України. Втрат позицій не допущено, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що ворог здійснює спроби інфільтрації малими піхотними групами, проте ці дії своєчасно виявляються та припиняються. Ворожі групи знищуються ще на підступах до села або під час спроб сховатися в зруйнованій забудові, інформує ЦПД.

У відомстві наголошують, що такі вкиди РФ робить з метою створення ілюзії “успіхів Росії на фронті” та деморалізації українського суспільства.

ЦПД нагадує, що Росія системно використовує фейкові заяви про “захоплення” українських населених пунктів як інструмент пропаганди. Реальна ситуація на полі бою цих заяв не підтверджує, підкреслює відомство.

